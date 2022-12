Ottobrunn:Einbruch für eine Tüte Orangensaft

Durst auf Orangensaft hatten offenbar zwei Männer, weshalb sie am Donnerstagabend in einen Supermarkt in Ottobrunn eingebrochen sind - mit Besteck als Tatwerkzeug.

Wegen eines im Juristendeutsch "besonders schweren Falls von Diebstahl" werden sich zwei 34 und 41 Jahre alte Männer aus München wohl vor Gericht verantworten müssen - tatsächlich geht es um eine gestohlene Packung Orangensaft. Die beiden Männer wurden von einer Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 21 Uhr vor einem Supermarkt an der Putzbrunner Straße in Ottobrunn festgenommen, ein Beamter auf Fußstreife hatte vor dem Laden Geräusche bemerkt. Im Anschluss stellte er den 34-Jährigen, der zu seinem Kompagnon in den Wagen steigen wollte. Bei der Kontrolle ergab sich, dass die beiden zusammen in den Laden eingebrochen waren und eine Tüte Orangensaft entwendet hatten. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren in einem besonders schweren Fall erlassen, nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie aber wieder entlassen; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Einer der beiden Täter ist von Beruf Schlosser und hatte das Schloss des Supermarktes mit Besteck geknackt.