Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Um kurz vor sieben Uhr trifft die erste Meldung ein. Ein Autofahrer auf der A 8 hat am westlichen Ottobrunner Ortsrand eine Rauchentwicklung bemerkt. Nur wenige Minuten später rücken die Freiwillige Feuerwehren aus Ottobrunn und der Nachbargemeinde Taufkirchen aus - und der erste Eindruck des Ottobrunner Feuerwehrkommandanten Erwin Ettl lässt nichts Gutes erahnen: "Hallenbad in Brand!" So steht es in dem Einsatzbericht geschrieben, der von der Freiwilligen Feuerwehr vor genau 25 Jahren im Anschluss an den Einsatz herausgegeben wurde.

Das Ottobrunner Phönixbad ist heute eines der beliebtesten Freizeitbäder der Region - geschätzt von Familien ebenso wie Wellness-Liebhabern, die es vor allem in die großzügige Saunalandschaft und den Spa-Bereich zieht. Eröffnet wurde das gemeindeeigene Schwimmbad am Haidgraben im Jahr 1976 und mehr als 20 Jahre war es Garant für entspannten Badespaß - bis zu jenem unheilvollen 23. November im Jahr 1996.

Insgesamt 181 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Der Brand brach an jenem Samstag am frühen Morgen im Gastrobereich der Einrichtung aus, die Pizzeria stand bei Eintreffen der Brandbekämpfer bereits lichterloh in Flammen und das Feuer breitete sich rasend schnell auf die Dachkonstruktion der Schwimmhalle aus. Die insgesamt 181 Einsatzkräfte starteten, so der Einsatzbericht, den "Innenangriff" über den Innenhof zur Pizzeria, auch über das Außenbecken wurde versucht, den Brand der Dachkonstruktion zu bekämpfen. Von Drehleitern aus wurde die Außenfassade abgebaut.

Als die Intensität des Feuers nachließ, konnten die Feuerwehrler auch in das Innere des Schwimmbades gelangen, wo sie starke Rauchentwicklung erwartete. "36 Atemschutzgeräte atmeten die Ottobrunner Kameraden leer", heißt es in dem Bericht von damals. In der Folge verlagerte sich der Einsatzschwerpunkt in den Keller, der mit Löschwasser vollzulaufen drohte und ausgepumpt wurde.

(Foto: Claus Schunk)

Am Abend loderten schließlich noch einmal Glutnester auf, die aber erfolgreich bekämpft werden konnten. Den Einsatzkräften war es gelungen, einen Teil der Anlage zu erhalten. So konnten etwa die Vereinsräume des Schwimmvereins und große Teile der Technik im Keller vor Schäden bewahrt werden, auch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Ferdinand-Leiß-Halle wurde verhindert. Auch durch die "kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren", wie die Ottobrunner Feuerwehr dokumentiert hat.

Heute erstrahlt das Schwimmbad in modernem Glanz, ist immer wieder aufgehübscht und saniert worden. Und trägt nach dem Wiederaufbau seinen neuen Namen: auferstanden wie der Phönix aus der Asche.