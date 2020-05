Noch steht nicht fest, wann der "Tag X" sein wird, doch die Mitarbeiter im Ottobrunner Phönixbad bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. Betriebsleiter Sebastian Weber und seine Kollegen arbeiten auf Grundlage des Pandemieplans der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, das derzeit mit der Staatsregierung diskutiert wird, an einem Hygienekonzept für das Schwimmbad und die Sauna. Detailfragen seien noch offen, aber das Team habe bereits Schutzscheiben installiert, Abstandsmarkierungen angebracht und Desinfektionsmittel-Spender angeschafft, sagt Weber. "Wir setzen aber alles daran, unseren Gästen nach der langen Zwangspause so bald wie möglich wieder einen entspannten Besuch mit höchstem Sicherheitsanspruch zu ermöglichen", so Weber.