Wasser, Heizung, Strom: Bäder und Saunen verbrauchen enorm viele Ressourcen. Das ist auch im Phönix-Bad nicht anders. Als Großverbraucher sieht sich die Ottobrunner Wellness-Oase angesichts der aktuellen Energiekrise in einer besonderen Verantwortung und regelt seit Beginn der warmen Jahreszeit die Raum- und Beckenwassertemperaturen ein bisschen herunter. Denn schon mit geringfügigen Anpassungen lassen sich viele Kilowatt an Heizenergie einsparen.

So werden die Wassertemperaturen in fast allen Becken um 0,5 bis 2 Grad reduziert, was nach Angaben des Badbetreibers kaum spürbar ist. Nur im Lehrschwimmbecken "Arielle" sei der Temperaturunterschied mit 3,5 Grad etwas größer. Aber auch dort erreiche das Wasser mit 31 Grad künftig die Wohlfühltemperatur, die von Kinderärzten fürs Babyschwimmen empfohlen wird, versichert das Phönix-Bad. Neben den Whirlpools (34 Grad) haben die Kinder-Planschbecken im Freizeitbad und das Solebecken im Sauna-Bereich mit 32 Grad weiterhin das wärmste Wasser im Phönix-Bad. Die frischesten Becken sind das Schwimmer- und das Sprungbecken, die künftig auf 27 Grad eingestellt sind.

Laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen reduziert eine Absenkung der Beckenwassertemperatur um zwei Grad den Gesamtenergieverbrauch um bis zu 25 Prozent. Im Phönix-Bad Ottobrunn müssen täglich 5000 Quadratmeter Fläche und mehr als 2000 Kubikmeter Wasser beheizt werden. Besonders energieaufwendig ist die kontinuierliche Regulierung der Wassertemperatur. Ohne ständige Wärmezufuhr würden die Becken aufgrund der großen Wasseroberflächen und der starken Verdunstung schnell auskühlen.

Die neue Temperatureinstellung ist nur eine Maßnahme. 2020 wurden Schwimmhalle, Saunawelt und Spa isoliert. Gemeinsam mit der Gemeinde als Träger des Bads wird laut Betriebsleiter Sebastian Weber kontinuierlich an der Verbesserung des Energiekonzepts gearbeitet. Weitere Veränderungen oder gar einen Verzicht auf besonders energieintensive Angebote wie Whirlpools, Rutschen oder Saunen schließt Weber ausdrücklich aus. "Unser Angebot bleibt, wie's ist, bei nach wie vor angenehmen und wohltuenden Temperaturen."