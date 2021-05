Unter dem Motto "Mehr Blüten- und Artenvielfalt in unseren Gärten" lädt die Pfarrei Sankt Magdalena zwei Wochen lang, vom 9. bis 23. Mai, zum Tauschtisch für Hobbygärtner aus Ottobrunn, Hohenbrunn und den angrenzenden Gemeinden ein. Pflanzenfreunde können, unabhängig von festen Zeiten, im Eingangsbereich zur Kirche an der Ottostraße 102 in Ottobrunn, geteilte Stauden, vorgezogene Sommerblumen, Küchenkräuter und weitere Pflanzen eintauschen. Damit es zu keinen Verwechslungen kommt, sollten die mitgebrachten Pflanzen möglichst eingetopft und beschriftet sein. Die Pfarrei weist darauf hin, dass im Bereich des Tauschtisches die Abstands- und Hygienregeln einzuhalten sind.