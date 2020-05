Die Pfarrei Sankt Magdalena in Ottobrunn richtet auch in diesem Frühjahr wieder einen Pflanzentauschtisch im Eingangsbereich der Kirche an der Ottostraße 102 ein. Inspiriert von der Papstenzyklika Laudato Si will die Pfarreigruppe Ökologie einen Beitrag zur Verbreitung heimischer, insektenfreundlicher Pflanzen leisten und die Artenvielfalt in den Gärten fördern. Zwei Wochen lang, von Sonntag, 10. Mai, bis zum Sonntag, 24. Mai, können Gartenliebhaber unkompliziert und unabhängig von bestimmten Uhrzeiten, geteilte Gartenstauden, Küchenkräuter, Gemüsepflänzchen, vorgezogene Sommerblumen und selbst gesammeltes Saatgut tauschen. Die Pflanzen sollen möglichst eingetopft und beschriftet aus dem eigenen Garten mitgebracht und auf dem Tisch abgestellt werden. Im Gegenzug darf etwas Neues für den eigenen Garten mit nach Hause genommen werden. Am Pflanzentauschtisch darf sich jeweils nur eine einzelne Person aufhalten.