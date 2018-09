6. September 2018, 22:05 Uhr Ottobrunn Per Test zum richtigen Kurs

Volkshochschule Südost startet Semester mit Sprachberatung

Am kommenden Wochenende, 8. und 9. September, werden die neuen Programmhefte zum Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule (VHS) Südost an die Haushalte der Mitgliedsgemeinden verteilt. Außerdem liegen sie an den bekannten Verteilstellen zur Abholung bereit. Eine Anmeldung ist jederzeit online unter www.vhs-suedost.de oder per Mail an info@vhs-suedost.de möglich. Von Dienstag, 11. September, an sind auch die Infozentren in Ottobrunn im Haidgraben 9a und im Wolf-Ferrari-Haus wieder für eine persönliche Beratung geöffnet.

Für alle Interessenten der Sprachkurse bietet die VHS zum Semesterbeginn wieder eine große Sprachberatung an. Ob Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch - am 24. September haben Sprachinteressierte im Wolf-Ferrari-Haus von 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen mit erfahrenen Dozenten einstufen zu lassen und mit ihnen aus dem vielfältigen Sprachangebot ihren Kurs auszusuchen. Wer lieber Russisch, Polnisch, Portugiesisch oder Kroatisch lernen möchte, kann an einer der kostenlosen Schnupperstunden teilnehmen und mit den Dozenten - alle Muttersprachler - die passende Lerngruppe herausfinden.

Stammhörer und solche, die es werden wollen, haben mit einer Online-Registrierung auf der Webseite direkten Zugriff auf ihre Kurse und können jederzeit ihre persönlichen Daten ändern oder neue Kurse buchen mit wenigen Klicks. Bei Fragen sind die Mitarbeiter der VHS Südost auch telefonisch unter 089/44 23 89-0 zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.