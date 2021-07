Wer sich auf Wunsch per PCR-Test auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hin testen lassen will, kann das noch in den lokalen Testzentren tun. Diese kostenlosen Abstriche auch für Menschen ohne Symptome werden noch bis 30. September angeboten, wie das bayerische Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung schreibt. Nur bei den niedergelassenen Ärzten sind diese sogenannten Jedermann-Tests nun nicht mehr möglich. Klaus-Detlev Jost, der die Teststation am Bauhof in Ottobrunn organisiert hatte, hatte zuletzt mitgeteilt, dass sie gar nicht mehr vom Freistaat bezahlt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben Ärzte und lokale Testzentren seit Juli 2020 über dieses Programm monatlich bis zu 900 000 PCR-Tests bei asymptomatischen Bewohnern Bayerns vorgenommen. Selbstverständlich könne man sich bei Symptomen weiterhin beim Arzt testen lassen, die Kosten trage die Krankenkasse, heißt es in der Mitteilung.