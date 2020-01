Das Live-Hörspiel "Der Elefantenmensch" ist am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Festsaal des Ottobrunner Wolf-Ferrari-Hauses zu hören und zu sehen. Zu sehen, da es mit Trickfilmprojektionen kombiniert ist. Die Produktion der Media Bühne Hamburg erzählt eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann und entführt das Publikum in eine andere Welt und Zeit, genauer gesagt in das viktorianische London. Die Parabel gegen Vorurteile ist ein Appell für mehr Menschlichkeit und Toleranz.