Von Udo Watter, Ottobrunn

Jeder nur halbwegs musische Mensch dürfte es schwer beeindruckend finden, einem Dirigenten bei der Aufführung einer Beethoven-Symphonie oder einer Wagner-Ouvertüre zuzuschauen. Die klangliche Überflutung, die wechselvolle Dramaturgie, die Auflösung einer Kadenz in harmonischer Schönheit - das ist ja schon als Live-Zuhörer ein Generalangriff auf die Sinne, dessen man sich kaum erwehren kann. Wer dabei aber auch noch den dafür verantwortlichen Klangkörper leitet, kraft seiner Hände Takt und Tempo vorgibt und zugleich Subjekt und Objekt eines musikalischen Dramas ist, in den dürfte eine emotionale Intensität fahren, die schwer zu überbieten ist.

"Ich bin dann nicht ganz in dieser Welt", hat Anna Isabella Handler ihre typische Konzerterfahrung am Pult beschrieben. Die Ottobrunner Dirigentin und Pianistin, geboren 1996, ist eine junge, vielversprechende Protagonistin, die sich in der Welt der Klassik bereits einige Meriten und Auszeichnungen verdient hat - unter anderem wurde sie von der Bayerischen Staatsoper für die musikalische Leitung der Produktion "Eva und Adam" engagiert. Mit dem von ihr gegründeten Ensemble "Enigma Classica" wird Handler nun am Sonntag, 6. Juni, im Wolf-Ferrari-Haus die Kulturspielzeit in ihrer Heimatgemeinde wiedereröffnen. Das wegen der Corona-Pandemie schon mehrfach verschobene Konzert wird von jungen Musikerinnen und Musikern gestaltet, von denen etliche bereits Preisträger von Wettbewerben sind oder Akademisten des Bayerischen Rundfunks - Rising Stars der Klassik. "Endlich dürfen wir wieder", freut sich Horst Frank, der Leiter des Wolf-Ferrari-Hauses. Da das Platzangebot noch beschränkt ist, wird es neben dem Abendtermin (19 Uhr) ein Zusatzkonzert, Beginn 16 Uhr, geben.

Auf dem Programm stehen das Doppelkonzert für Violine von Johann Sebastian Bach, Strawinskys "Dumbarton Oaks", Werke von Tschaikowsky und Dvořák sowie Wagners "Siegfried Idyll". Versprochen wird dem Ottobrunner Publikum neben einer energiesprühenden musikalischen Interpretation eine interessante Moderation, die zu einem besonderen, aktiven Hörerlebnis beitragen soll. "Das ist schon was Besonderes, dass aus Ottobrunn so viele gute Künstler kommen", freut sich Horst Frank. Die junge Ottobrunnerin Anna Handler verbindet mit dem Wolf-Ferrari-Haus ohnehin schon eine speziell-schöne Erfahrung. Eine Online-Audition für die berühmte Julliard School in New York, die dort statt fand, zeitigte Erfolg: Handler, die dabei ein kleines Ensemble dirigierte, erhielt im Anschluss ein Vollstipendium des Konservatoriums und wird dort im September ihre Weiterbildung beginnen. "Das macht uns schon stolz", so Frank. Wer die Dirigentin erleben will und noch kein Ticket hat: Karten zum Preis von 28 Euro, ermäßigt 14 Euro, gibt es an der Theaterkasse des Wolf-Ferrari-Hauses sowie unter 089/60808302. Für die Konzerte stehen aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln rund 160 Plätze zur Verfügung in dem Saal, der sonst 440 Besucher fasst. "Selbstverständlich hat die Gesundheit aller Gäste, Künstlerinnen und Mitarbeiter im Wolf-Ferrari-Haus höchste Priorität", sagt Frank.

Musikalische Klasse versprechen auch die Veranstaltungen im Rahmen der "Ottobrunner Konzerte", die Ende Juni und im Juli folgen. Dabei werden freilich nicht direkt klassische, sondern Jazz und weltmusikalische Klänge im Mittelpunkt stehen. Am 26. Juni gastiert Quadro Nuevo im Wolf-Ferrari-Haus. Das Quartett um den in Baierbrunn lebenden Saxofonisten Mulo Francel präsentiert sein Programm "Mare". Geprägt und inspiriert von ihren vielen Tourneen in der ganzen Welt hat die Band abseits der Genre-Schubladen eine eigene Sprache der Tonpoesie entwickelt. Unter anderem zweimal mit dem Echo-Jazz als Live-Act des Jahres ausgezeichnet, sind die vier Musiker - neben Francel noch Chris Gall (Piano), D.D. Lowa (Kontrabass, Perkussion und Andreas Hinterseher (Akkordeon) für ihre spielfreudigen Arrangements bekannt, die von ihrem Einfühlungsvermögen in fremde musikalische Traditionen zeugen. In ihrem aktuellen Programm "Mare" entfaltet sich besonders "die mediterrane Leichtigkeit des Seins", die ohnehin für ihren Stil charakteristisch ist: italienische Tangos, französische Valse, ägäische Mythen-Melodien, orientalische Grooves, brasilianisches Flair und neapolitanische Gassenhauer. Im Anschluss an das Konzert kann man - wie üblich bei den von Johannes Tonio und Cornelius Claudio Kreusch organisierten Konzerten - die Künstler bei einem "Meet-the-Artist"-Gespräch näher kennenlernen.

Ebenfalls im Zeichen der Lebensfreude steht das 4. Jazzfest am 9. und 10. Juli, das die beiden aus Ottobrunn stammenden Brüder, die selbst erfolgreiche Musiker sind, auf die Beine gestellt haben: Zwei außergewöhnliche Protagonisten des Jazz und Soul respektive Pop und Jazz kommen dabei ins Wolf-Ferrari-Haus. Die Sängerin Laura Kipp steht am 9. Juli auf der Bühne. Die junge Sängerin gilt als "die neue Stimme des deutschen Jazz". Ihr warmes Timbre und ihre intelligenten Texte laden unter dem Titel "Quiet Land" ein, durch unbekannte Landschaften zu reisen und ins Pariser Großstadtleben einzutauchen.

Ralph Wressnig will am 10. Juli mit seiner Soul Gift Band das Publikum mit einem kraftvollen Auftritt überzeugen. Wressnig selbst ist ein vielfach ausgezeichneter Hammond-Orgel-Spieler von internationalem Rang. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.ottobrunner-konzerte.com.

Der Ottobrunner Kultursommer, den neben Frank federführend der künstlerische Berater des Wolf-Ferrari-Hauses Bernd Seidel organisiert, soll Ende Juli stattfinden. Eventuell mit wechselndem Publikum und (kostenloser) Kartenausgabe. "Wir wollen das unbedingt durchziehen und Flagge zeigen", sagt Frank. Der organisatorische Aufwand ist natürlich immens, aber ein kulturelles, gemeinschaftsstiftendes Fest, wie es der traditionell sehr beliebte Kultursommer ist, dürfte der Mühe wert sein. Auch was die Herbst- und Winterspielzeit angeht, sind die Planungen schon gediehen, zwölf (Abo-)Veranstaltungen bis in den April 2022 stehen bereits fest. Anders als in manch anderen Bürgerhäusern oder Kulturzentren im Landkreis hat man in Ottobrunn insgesamt nur wenige Vorstellungen (immer weiter) verschoben und ist jetzt daher nicht mit einer derartigen Vielzahl an Nachholterminen konfrontiert. "Wir haben einiges gecancelt", erklärt Frank. Bernd Seidel und er seien sich einig gewesen: "Weniger ist mehr und so haben wir jetzt auch mehr Handlungsfreiheit." Das Programm verspricht also einiges und zu Wiederbeginn gleich ein Highlight: zwei Auftaktkonzerte mit einer Lokalmatadorin am Dirigentenpult.