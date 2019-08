"Mir san ned aus Zugga, mir feiern" - so lautet das Motto des 31. Ottostraßenfest, das am Samstag, 7. September, von 11 bis 18 Uhr stattfindet. Veranstalter des "Straßenfests mit Herz" ist die Gemeinde. Ort ist, wie der Name schon sagt, die Ottostraße, der Eintritt ist frei. Die Eröffnung findet um 11 Uhr an der Bühne Ecke Ottostraße und Schützenstraße statt. Dort gibt es bis 17 Uhr viel zu sehen und zu hören, etwa die Alphornbläser der Freiwilligen Feuerwehr, die Judoabteilung des TSV Ottobrunn, die "Vintage Revival Band" und die "Smiling Trailers". Auch an anderen Stellen der Straße gibt es Auftritte, so etwa spielt die Band "Double Time" am Freizeiteck, die "Funny birds" beim Optik Reiniger oder die "Sound of Apogee" rund um den Friedrich-Ebert-Platz. Am Nachmittag tritt außerdem die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf.