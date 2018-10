26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Ottobrunn Orgelkonzert im Oktober

Mit Werken von Telemann, Händel, Bach, Liszt, Messiaen und Piazolla endet die Konzertreihe in der in der Ottobrunner Michaelskirche am Sonntag, 28. Oktober. Die Konzerte finden regelmäßig im Oktober statt, seit 1995 die große Rieger Orgel installiert wurde. Esther Schöpf und Norbert Groh bieten ein Programm für Violine und Orgel. Norbert Groh ist vielen auch durch seine Leitung des Ars Musica Chores Ottobrunn bekannt. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr in der Michaelskirche, Ganghofer Straße 26. Der Eintritt ist frei - eine Spende wird erbeten.