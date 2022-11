Von Daniela Bode, Ottobrunn/Pullach/Oberhaching

Wer Bürgermeister bei ihren öffentlichen Auftritten oft erlebt und regelmäßig die Vorworte in den Gemeindemagazinen liest, der kommt unweigerlich an den Punkt, an dem er sich fragt: Hat er oder sie das jetzt selbst geschrieben? All die Rathauschefs jagen doch von einem Termin zum anderen. Haben sie überhaupt Zeit für so etwas? Was Gespräche mit ein paar Bürgermeistern aus dem Landkreis zeigen: Die Antwort liegt wie so oft irgendwo in der Mitte. Einen echten Ghostwriter beschäftigt keiner. Aber irgendeine Art Muse oder einen Mitschreiber haben der eine oder die andere schon. Manche schreiben auch alles selbst.