Wer einen Notar benötigt, muss den Weg in die Landeshauptstadt auf sich nehmen. Denn in keiner der 29 Städte oder Gemeinden des Landkreises gibt es eine Kanzlei. Daher hat die Gemeinderatsfraktion der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) beantragt, Landrat Christoph Göbel und Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (beide CSU) sollen sich bei der Landesnotarkammer Bayern dafür einsetzen, in Ottobrunn ein Notariat anzusiedeln. Die Gemeinde sei mit ihren etwa 23 000 Einwohnern und ihrer hohen Einwohnerdichte der ideale Standort, sagt BVO-Fraktionssprecherin Erika Aulenbach. Übergangsweise, schlägt die BVO vor, könne ein "Notariats-Amtstag" eingerichtet werden, der einmal im Monat oder auf Anfrage stattfinden könne. Der Antrag wird auch Thema beim BVO-Bürgerstammtisch am Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr, in der Gaststätte Artemis, Bahnhofstraße 1, sein.