Das neue Programm der Volkshochschule Südost wird im Januar an die Haushalte in den Trägergemeinden verteilt. Online ist es nach Angaben von Geschäftsführer Christoph Schulz bereits von 21. Dezember an auf der Homepage www.vhs-suedost.de verfügbar. Wegen der Corona-Pandemie hat die VHS ihr Onlineangebot erweitert. Andererseits sollen aber auch wieder zahlreiche Veranstaltungen und Kurse mit einem Hygienekonzept als echte Treffen stattfinden. "Online ist wunderbar - aber in Präsenz ist es für viele einfach am schönsten!", schreibt Schulz. Dabei will die Volkshochschule flexibel auf die aktuelle Lage reagieren: Viele Präsenzkurse werden im Fall der Fälle online weitergeführt.