24. Juli 2018, 22:06 Uhr Ottobrunn Neues VHS-Programm

Das neue Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule Südost ist fertig und wird am 4. August im Internet veröffentlicht. Das vielseitige Angebot kann von diesem Zeitpunkt an auch bereits online gebucht werden. Das VHS-Heft erscheint am 8. September und wird anschließend an alle Haushalte in den Gemeinden Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn, Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn verteilt. Wer Kontakt zur VHS aufnehmen möchte, kann dies auch per E-Mail (info@vhs-suedost.de) tun oder sich zu den Öffnungszeiten anmelden. In den Sommerferien ist das Informationszentrum am Ottobrunner Haidgraben 1c jeweils montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am 7. September bleibt das Infozentrum komplett geschlossen. Das Infozentrum im Wolf-Ferrari-Haus öffnet wieder am 11. September, das im Haus für Weiterbildung bleibt wegen Sanierungsarbeiten bis auf weiteres geschlossen.