Die Grünen in Ottobrunn haben ihren Vorstand neu sortiert und personell auch gestärkt. Wie die Partei mitteilt, ist in einer Mitgliederversammlung ein zehnköpfiges Vorstandsteam bestimmt worden. Damit sei der Führungszirkel so breit und vielfältig aufgestellt wie noch nie, was ein Spiegel der jüngsten Wahlerfolge sei. Vorsitzende sind in einer Doppelspitze die Gemeinderäte Dörte Žulj und Michael Senft. Kassierin ist Doris Popp, Schriftführer Uwe Pflaum. Als Beisitzerinnen wählten die Mitglieder Claudia Günter, Tania Campbell, Juliane Haeutle und als Beisitzer Uwe Linke, Sebastian Haeutle, Stjepan Sokaćić. Die Grünen stellen mittlerweile neun Vertreter im Gemeinderat.