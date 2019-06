14. Juni 2019, 22:12 Uhr Ottobrunn Neue Piazza vor dem Phönix-Bad

Die Ottobrunner dürfen sich auf eine neue, attraktive "Piazza" freuen. Seit dieser Woche laufen die Arbeiten zur Neugestaltung des Vorplatzes zwischen der Ferdinand-Leiß-Halle, deren Sanierung im Generalsanierung im November abgeschlossen sein soll, und dem Phönixbad am Haidgraben. Die aus den Siebzigerjahren stammende Anlage wird mit neuen Sitzgelegenheiten und moderner Bepflanzung ausgestattet und erhält eine mediterrane Restaurant-Terrasse. Zudem wird sie mit einer Auffahrtsrampe für Rollstühle, Kinderwägen und Fahrräder barrierefrei ausgebaut, außerdem wird eine breite Treppe installiert, um den Zugang zum Phönix-Bad zu erleichtern. Derzeit laufen auch die Arbeiten am Dach der Sporthalle weiter, in den kommenden Wochen wird dieses mit neuen Teerbahnen belegt und rundum abgedichtet.