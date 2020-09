Die evangelische Lätare-Gemeinde hat ihre zweite Pfarrstelle neu besetzt. Inga Mrozek arbeitet nun als Gemeindepfarrerin in Neuperlach, gemeinsam mit den Pfarrern Klaus Gruzlewski und Paul Streidl. Mrozek wuchs in Hessen, Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-Westfalen auf, später studierte sie Theologie in Deutschland und England. Für ihre Pfarrausbildung zog sie 2018 nach Bayern, das sogenannte Vikariat absolvierte sie in Herrsching. Nun tritt sie im Münchner Osten ihre erste Stelle als Pfarrerin an. In der Lätare-Gemeinde Neuperlach hat Mrozek aber nur eine halbe Stelle, eine weitere halbe Stelle übernimmt sie bei der Michaelskirchengemeinde in Ottobrunn, Neubiberg und Hohenbrunn. Als Gemeindepfarrerin und Seelsorgerin ist sie unter anderem für Gottesdienste, Taufen oder Konfirmandenarbeit zuständig. Am vergangenen Sonntag hat Regionalbischof Christian Kopp die neue Gemeindepfarrerin in ihr Amt eingeführt. Die Ordination von Mrozek hat in der Lätare-Kirche in Neuperlach stattgefunden.