Die ÖDP will in Ottobrunn diesmal mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl antreten. Hintergrund ist nach Angaben der Partei, dass die Grünen die bisherige Zusammenarbeit aufgekündigt haben und keine gemeinsame Liste mehr wollen. Die Nominierungsversammlung der ÖDP für Ottobrunn ist laut Werner Wolf, Schriftführer des Ortsverbandes Ottobrunn-Neubiberg, für diesen Dienstag um 20 Uhr im Wolf-Ferrari-Haus angesetzt. In Neubiberg wird es laut Wolf dagegen wieder eine gemeinsame Liste von ÖDP und Grünen geben. Sie soll an diesem Mittwoch von 19 Uhr an in der Gaststätte Minoa am Sportpark nominiert werden.