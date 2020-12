Besinnliche Musik zum 4. Advent: Am kommenden Sonntag, 20. Dezember, findet in der Corneliuskirche Neubiberg eine musikalische Abendandacht mit der Neubiberger Fagottistin Stephanie Steybe und Kantor Christoph Demmler an der Orgel statt, Beginn 19 Uhr. Dazu wählt Pfarrerin Inga Mrozek passende adventliche Texte aus. Am Silvesterabend gibt es dann in der Michaelskirche Ottobrunn musikalische Besonderheiten. Die klangvolle Abendandacht mit Murni Suwetja (Sopran) und Sebastian Myrus (Bariton) unter der Begleitung von Kantor Christoph Demmler an der Orgel findet aus Platzgründen gleich zwei Mal statt, um 17 Uhr und um 22 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig und von Montag, 14. Dezember, an unter www.michaelskirchengemeinde.de möglich.