Die Volkshochschule Südost unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine, gleich welcher Nationalität, beim Erlernen der deutschen Sprache. Die Bildungseinrichtung bietet Anfängerkurse in intensivem und ruhigerem Tempo für Erwachsene an und zum Teil auch für Kinder. "Wir wollen erst einmal bestehende Kurse auffüllen", sagt Elisabeth Stein, Leiterin des Fachbereichs Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sowie stellvertretende Einrichtungsleiterin. So wollen sie etwa Menschen, die hier arbeiten und schnell Deutsch lernen möchten, in die Integrationskurse aufnehmen. Menschen, die erst einmal das Nötigste lernen wollen, etwa um einkaufen gehen zu können, könnten in den normalen Deutschkursen Platz finden.

Genauso können sich Stein und ihre Kolleginnen vorstellen, bei Bedarf ein Deutsch-Angebot für Mütter und ihre Kinder zu schaffen, wenn diese nicht gleich zur Schule oder in eine Kinderbetreuungseinrichtung gehen können. "Wir nutzen unsere Erfahrungen, die wir 2015 mit den Geflüchteten gesammelt haben, um Entsprechendes aufzustellen", sagt Stein. Interessierte können sich unter 089/442 38 90 anmelden. Die Volkshochschule wird aktiv, obwohl die Finanzierung solcher Kurse nicht geklärt ist. Laut Stein ist einiges in Prüfung. So untersuche das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit, inwieweit es etwa Integrationskursscheine ausstelle. Auch beim Landratsamt laufe eine Anfrage. Trotz ungeklärter Lage legt die Bildungseinrichtung los. "Wir haben entschieden, wir starten mit allen. Das kriegen wir schon hin. Notfalls finanzieren wir die Kurse selbst", sagt Stein. Im Jahr 2015, als viele Flüchtlinge im Landkreis ankamen und in Turnhallen und Traglufthallen untergebracht wurden, sei anfangs auch einiges über Spendengelder gezahlt worden. Die Kurse sollen in den Räumen der Volkshochschule stattfinden. Für Vormittagsangebote würde man sich laut Stein aber freuen, wenn Räume zur Verfügung gestellt würden, da die eigenen da weitgehend belegt seien.