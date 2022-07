Die Rosmarie-Theobald-Musikschule und die Ballettschule Ottobrunn laden am Sonntag, 24. Juli, zum Sommerkonzert in den Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses ein. Beide Einrichtungen freuen sich laut eigenen Angaben, nach mehr als zwei Jahren wieder vor großem Publikum musizieren und tanzen zu dürfen. Der erste Teil der Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Zu sehen und hören sein werden Ballettbeiträge, die Singstars der Musikschule, Blockflöten-, Querflöten- und Blechbläserensembles sowie solistische Beiträge von Preisträgerinnen und Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Der zweite Teil startet um 17 Uhr. Es treten unter anderem die Stepptänzerinnen der Ballettschule, die Rockband der Musikschule sowie die Samba-Percussion "Lautlos" mit Gästen der Musikschule Vaterstetten auf. Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) wird die Jugend-musiziert-Teilnehmer dieses Jahres ehren. Der Eintritt ist frei. Eine Platzreservierung ist noch bis zum 22. Juli per Mail an info@rtm-ottobrunn.de möglich.