14. November 2018, 21:26 Uhr Ottobrunn Musikalischer Höhepunkt

Zum Fest des Kirchenpatrons gestaltet der Kirchenchor St. Albertus Magnus am Sonntag, 18. November, 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche an der Albert-Schweitzer-Straße 2. Als musikalischer Höhepunkt des Jahres wird die "Nelsonmesse" von Joseph Haydn aufgeführt. Begleitet wird der Gesang von Orchestermusikern und der Orgel. Nach der Messe gibt es einen Stehempfang. Zur Einstimmung findet bereits am Freitag, 16. November, von 19.30 Uhr an eine meditative Andacht in der Pfarrkirche statt. Eine weitere Aufführung folgt am Sonntag, 25. November, 18 Uhr in der Heilandskirche in Unterhaching.