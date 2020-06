Wegen der Corona-Pandemie fiel in der Rosmarie-Theobald-Musikschule und der Ballettschule in Ottobrunn in den vergangenen Wochen nicht nur der Präsenzunterricht aus. Die Einrichtungen konnten sich auch nicht wie sonst bei zwei Tagen der offenen Tür mit all ihren Angeboten vorstellen. Das will die Musik, Tanz und Bewegung GmbH (MTB) nun mit einem Infotag am 27. Juni nachholen. Im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses wollen sich Musik- und Ballettschule mit kleinen Darbietungen präsentieren. "Außerdem soll es Infostände der Musikschule, der Ballettschule und des Fördervereins geben", sagt Marcella Weber, Leiterin der Ballettschule und mit Robert Jobst in der Geschäftsführung der MTB.

Unter anderem sollen Beiträge im Stepptanz und Ballett zu sehen sowie Stücke am Klavier und auf der Querflöte zu hören sein. Interessierte können sich das Angebot der beiden Schulen zwischen 11 und 14 Uhr stündlich ansehen. Instrumente auszuprobieren wie sonst beim Tag der offenen Tür ist wegen der Schutzmaßnahmen infolge der Pandemie nicht möglich. Dennoch hoffen die Geschäftsführer, das Interesse für Musik- und Tanzkurse auch so wecken zu können. "Wir freuen uns über neue Anmeldungen", sagt Weber. Wie viele ähnliche Einrichtungen haben die beiden Schulen in den vergangenen Monaten die Krise mit Online-Angeboten gemeistert. Seit 15. Juni findet in beiden Schulen der Unterricht wieder regulär statt, wobei Abstandsregeln einzuhalten sind.