Die Musical Night 2020 steigt am Freitag, 21. Februar, von 19.30 Uhr an im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses im Rathausplatz 2. Bei der Produktion der Abraxas Musical Akademie München werden Auszüge aus beliebten Musicals mit Solisten und großem Ensemble gezeigt. Das junge Ensemble bringt Highlights der bekanntesten Musicals "Anything Goes", "Fame", "Mamma Mia!" und "Burlesque" frech und auf die Bühne. Geboten werden laut Veranstalter "tolle Choreografien und wunderschöne Kostüme".

