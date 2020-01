Thomas Buttgereit ist 2016 mit seinem Motorrad von Valparaíso in Südamerika aus in sechs Monaten 29 000 km über Feuerland bis an die Küste Kolumbiens gefahren und erzählt in einem Vortrag über aufregende Begegnungen, spannende Landschaften und herausfordernde Situationen.

Im Anschluss an seinen Bildervortrag steht er gerne für Fragen bereit und signiert sein Buch "Panamericana 2016". Die Veranstaltung findet statt im Ratssaal des Wolf-Ferrari-Hauses, Rathausplatz 2. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse, zehn Euro unter www.panamericana2016.de.