"Es waren spannende 18 Monate", sagt Pfarrer Stefan Scheifele über die Zeit, in der er für den Pfarrverband Vier Brunnen-Ottobrunn den administrativen Rahmen aufgebaut hat. Mit einem Feldgottesdienst im Pfarrgarten von St. Otto wird Scheifele am Samstag, 31. August, verabschiedet. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der neue Pfarrverbandsleiter Martin Ringhof soll Ende November eingeführt werden. Bis dahin übernimmt Pfarrer Stefan Berkmüller, der seit Februar in Ottobrunn ist, die Leitung des Pfarrverbandes.

Der Aufbau des neuen Pfarrverbandes ist schon seit Jahren vorbereitet worden. Für das auch administrative Zusammenführen der zwei Pfarrverbände Vier Brunnen und Ottobrunn wurde Scheifele im März 2018 nach Ottobrunn entsandt. In seine Zuständigkeit fielen neben den bisherigen Vier-Brunnen-Kirchen St. Magdalena (Ottobrunn), St. Stephanus (Hohenbrunn) und St. Stephan (Putzbrunn) mit den Filialkirchen St. Ulrich (Grasbrunn) und St. Aegidius (Keferloh) nun auch die Ottobrunner Gemeinden St. Otto und St. Albertus Magnus.

Schnell fühlte sich Scheifele gut aufgenommen und erlebte die Pfarrverbände mit ihren etwa 15 000 katholischen Gläubigen als "äußerst attraktiv, da jede Einzelpfarrei für sich einen ganz eigenen Charakter hat", wie er sagt. Hier gebe es ein sehr breites Spektrum gelebter Katholizität, von der ländlichen bis hin zur städtischen Kultur, von der suchenden bis hin zur fest verankerten Katholizität.

Scheifele hat gemäß den Vorgaben der Diözesanleitung "eine Struktur geschaffen, die inhaltlich von meinem Nachfolger nun ausgefüllt werden kann". Dabei war er so überzeugend, dass er während seiner Zeit in Ottobrunn von Kardinal Reinhard Marx zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat ernannt wurde. Scheifele hat zusammen mit dem gemeinsamen Pfarrverbandsrat ein Pastoralkonzept erstellt und einen Haushalts- und Personalausschuss konstituiert.

Auch wurden die Gottesdienstzeiten vereinheitlicht und die Aufgaben so aufgeteilt, dass jede Pfarrei einen pastoralen Ansprechpartner hat. Jede Einzelpfarrei behält ihren eigenen Pfarrgemeinderat und ihre eigene Kirchenverwaltung sowie ihr Gemeindebüro, das allerdings seltener besetzt ist.

Trotz der vielen administrativen Aufgaben blieb Scheifele nach eigenen Angaben immer Zeit für "bereichernde Einzelgespräche" und öffentliche Termine. Als eine der schönsten Erinnerungen nennt der Münchner die Erhebungsfeier zum Pfarrverband im März - "auch wenn ich krankheitsbedingt ein Sprechverbot hatte", wie er sagt. Besonders gefallen haben ihm zudem die Maiandachten am Feldkreuz, das diesjährige Fronleichnamsfest in Ottobrunn und die Grundsteinlegung für das Stephani-Haus in Hohenbrunn. "Vor allem aber bewegt mich das Vertrauen, dass die unzähligen Ratsuchenden in mich gelegt haben", blickt der Geistliche zurück.

Pfarrer Stefan Scheifele geht nun für ein Jahr an die Stadtkirche Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, wo er erneut administrative Leitungsaufgaben übernehmen wird.