Die neue bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr Kerstin Schreyer ist am Sonntag, 8. März, dem Weltfrauentag von 10 Uhr an zu Gast in der Gaststätte Nefeli im Ottobrunner Phönixbad, Haidgraben 121. Die Vorsitzende der Frauen Union, Inge Geißler, bittet um Anmeldung (E-Mail: frauenunion-ottobrunn@web.de; Telefon: 089/60 85 33 93).