Wechsel in der Jugendarbeit der evangelisch-lutherischen Michaelskirchengemeinde Ottobrunn-Neubiberg-Hohenbrunn: Der bisherige Jugenddiakon Semjon Salb wird sich ab 1. März an der Münchner Bischofskirche St. Matthäus und der Erlöserkirche in Schwabing um Senioren- und Obdachlosenarbeit kümmern. Der 31-Jährige wünscht sich nach sechs Jahren Jugendarbeit eine Veränderung und sagt, er wolle wieder mehr diakonische Arbeit erleben. Die Michaelskirche hofft laut Dekan Mathis Steinbauer, dass sie bis zum Sommer einen Nachfolger bekommt. Bis dahin werden die Aufgaben verteilt und Jugendliche übernähmen verstärkt Verantwortung. Diakon Salb wird am Sonntag, 6. März, mit einem Abendmahlsgottesdienst von Steinbauer verabschiedet. Der Gottesdienst in der Michaelskirche Ottobrunn, Ganghoferstraße 26, beginnt um 10 Uhr und wird per Zoom übertragen. Link und Anmeldung unter www.michaelskirche.de