Adventsmotetten in der Michaelskirche

"O Heiland, reiß die Himmel auf": Dieses kirchliche Adventslied ist ein eindrucksvoller (und hochaktueller) Schrei nach Trost und Gerechtigkeit. Die bekannteste Vertonung des 1622 erstmals publizierten Textes ist die von Johannes Brahms und sie wird am Sonntag, 12. Dezember, in der Michaelskirche in Ottobrunn erklingen. Das Vokalensemble der Michaelsgemeinde wird die 1860 komponierte Motette unter Leitung von Kantor Christoph Demmler darbieten, zudem wird der Gottesdienst von weiteren musikalischen Stücken umrahmt: Adventsmotetten vom Orlando-di-Lasso-Schüler Johannes Eccard sowie von Josef Rheinberger. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrer Joachim Rohrbach. Er beginnt um 10 Uhr. Informationen zu kurzfristigen Änderungen und Zugangsregeln gibt es unter www.michaelskirche.de.