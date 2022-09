Ein 31 Jahre alter Kellner ist am frühen Samstagmorgen in Ottobrunn auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Täter durch ein Messer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war das spätere Opfer auf der Putzbrunner Straße von zwei anderen Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt worden. Es kam zum Streit, einer der beiden Unbekannten zog ein Messer und stach in Richtung des 31-Jährigen. Dieser versuchte nach dem Messer zu greifen und verletzte sich dabei an der rechten Hand. Nachdem der Täter und sein Begleiter geflüchtet waren, fand ein 25 Jahre alter Uber-Fahrer das Opfer gegen 4.40 Uhr auf dem Gehsteig und rief die Polizei. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den beiden Angreifern verlief ohne Erfolg. Die Polizei hofft deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden gesuchten Männer sollen etwa 1,75 Meter groß sein; sie trugen laut Beschreibung des Opfers dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Telefon 089/2910-0, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.