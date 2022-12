Von Patrik Stäbler, Ottobrunn

15 Jahre lang - fast ein Viertel ihres Lebens - engagiert sich Eva Schenk nun schon ehrenamtlich beim Caritas-Tisch Süd-Ost im Landkreis München. Seit Anbeginn packt die Ottobrunnerin dort mit an, sortiert Freitag für Freitag die von Supermärkten und anderen Geschäften gespendeten Lebensmittel und verteilt sie danach an hilfsbedürftige Menschen. Und von diesen wiederum strömen aktuell so viele wie noch nie zu den Ausgabeorten in Ottobrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying: Insgesamt 480 Personen werden dort mit Nahrungsmitteln versorgt, und der Bedarf ist sogar noch größer. So gibt es erstmals seit Gründung der Tafel im Jahr 2007 eine Warteliste, die stetig wächst. Denn jede Woche erreichen die Caritas derzeit zehn neue Anfragen.

"Man merkt, dass mehr und mehr Menschen Hilfe brauchen", sagt Eva Schenk. Zwar kämen aktuell auch viele Geflüchtete aus der Ukraine. Doch sie allein erklärten die steigende Nachfrage nicht. "Wir versorgen auch Rentner und Alleinerziehende", betont Eva Schenk. Schließlich machen die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel gerade Menschen mit niedrigem Einkommen zu schaffen. Doch während die Zahl der Bezieher und der Anfragen kontinuierlich steigt, sieht es aufseiten der Spenden gegenteilig aus. Laut der Caritas erhält man immer weniger Lebensmittel von Supermärkten. Hier macht sich bemerkbar, dass diese zunehmend besser kalkulieren, um die Menge der weggeworfenen Nahrung zu reduzieren. Ohnehin bekommt der Tisch Süd-Ost seine Lebensmittel vorwiegend von kleinen Einzelhändlern, Bäckereien, Tankstellen und Hofläden. Überdies werden Waren wie Milchprodukte zugekauft.

Genau genommen heißt das Angebot der Caritas "Tisch Süd-Ost plus", da neben der Lebensmittelausgabe auch eine soziale Beratung stattfindet. Finanziert wird das Projekt aus Spenden; dazu kommt die Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Pfarreien. Die Lebensmittelausgabe wird derweil von etwa hundert Ehrenamtlichen getragen. Eine davon ist Eva Schenk. Sie meldete sich 2007 auf eine Zeitungsannonce und ist seither als Helferin dabei. "Mit geht es zum einen darum, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden", sagt die 64-Jährige. "Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass ein Joghurt weggeworfen wird, nur weil er einen Tag abgelaufen ist." Zum anderen ist da der soziale Aspekt. "Es ist ein Irrtum, dass hier in der Region nur die gut Situierten leben", sagt Schenk. Vielmehr gebe es auch im reichen Landkreis München arme Menschen, die vor allem unter den hohen Mieten leiden - und nun auch unter steigenden Preisen.

Bei all den traurigen Schicksalen, mit denen Eva Schenk bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit regelmäßig konfrontiert ist, gibt es aber auch Lichtblicke. "Die erfreulichsten Momente sind, wenn Menschen zu uns kommen und ihren Ausweis zurückgeben, weil sie zum Beispiel eine Arbeit gefunden haben", sagt die Ottobrunnerin. "Dann freuen wir uns mit ihnen."

