Der Einzelhandel ist coronabedingt dicht, aber dennoch gibt es auch vor Weihnachten noch Gelegenheiten, sich mit dem Notwendigesten einzudecken. Und das nicht nur in Supermärkten. In der Gemeinde Ottobrunn wird es am Mittwoch, 23. Dezember, in der Ortsmitte noch einmal einen zusätzlichen Termin des Samstagsmarktes geben. Von 8 bis 12 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, dort noch einmal Obst und Gemüse, Brot, Fleisch, Fisch und Honig einzukaufen. Mindestens sechs Standbetreiber werden am Tag vor Heiligabend ihre Produkte anbieten. Wer schon vorher wusste, was er über die Feiertage braucht, konnte beim regulären Samstagsmarkt am Wochenende Waren vorbestellen und kann diese am Mittwoch abholen.