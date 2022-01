Von Angela Boschert, Neubiberg/ Ottobrunn

Mit 124 000 Euro hat der Verein "Mammalade für Karla" das Haus für obdachlose Frauen und Kinder "Karla 51" in München, innerhalb von fünf Jahren unterstützt. Aus fast neun Tonnen gespendetem Obst wurden inzwischen rund 63 000 Gläser Fruchtaufstrichs gekocht, der zum Highlight an so manchem Frühstückstisch gehört. Jede und jeder soll ihn sich leisten können und darf sich freuen auf eine Vielfalt an Sorten, die 22 Ehrenamtliche aus Obst zaubern, das sie so vor dem Mülleimer bewahrt haben - in Bioqualität.

"Der Anstoß war, dass ich vor Jahren ehrenamtlich bei Karla 51 gearbeitet und gesehen habe, wo die Not am größten ist", sagt Helene Nestler, die Ottobrunner "Mitmenschlichkeitsaktivistin", wie sie Bürgermeister Thomas Loderer genannt hat. "Auch koche ich gerne ein und kann es nicht ertragen, wenn einwandfreie Lebensmittel weggeschmissen werden", so die 66-Jährige. In ihrem Kopf sei die Idee gereift, beides zusammenzubringen, um Frauen und Kinder da zu unterstützen, wo die öffentliche Förderung endet. Sie schaltete ein Inserat und fand Mitstreiterinnen.

Am 10. November 2016 gründete sich dann der Verein und der eigentliche Startschuss fiel am Dreikönigstag 2017: "Es war bitterkalt. Draußen hatte es zehn Grad minus, als wir in der Corneliuskirche in Neubiberg mit einem wunderbaren Gottesdienst die Geburtsstunde der Mammalade für Karla begingen", erinnert sich Nestler. Sie konnte die frühere Regionalbischöfin Susanne Breit-Kessler als Schirmfrau gewinnen. Die heutige Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates ist überzeugt: "Frauen und Kindern in Not helfen, indem man die köstlichen Fruchtaufstriche von Mammalade futtert, ist der Gipfel der Leichtigkeit des Seins. Mammalade macht stark für andere!".

Vor allem lockte das Projekt weitere Helfer an. Trafen sich im Januar 2017 vier Ehrenamtliche dienstags in der Küche der evangelischen Corneliuskirche und zauberten leckere Aufstriche aus Bio-Früchten, die im Müll gelandet wären, weil sie vielleicht Druckstellen oder einen Verpackungsfehler hatten, wuchs das Team schnell. Heute sind es 32 Ehrenamtliche, darunter gut 20 liebevoll "Einköcherinnen" genannte Frauen und zwei, die jedes gefüllte Glas mit einem bunten Stoff verzieren. Die Schildchen wie Blaubeer-Limette, Apfel-Granatapfel oder Mango-Khaki schreibt eine Ehrenamtliche einhundert Kilometer entfernt per Hand.

In der Corneliuskirche wurde es eng, erst recht als Corona kam. Nestler fiel die geräumige Küche in der Kaiserstiftung in Riemerling ein, die wegen Corona geschlossen war. Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair erlaubte deren Nutzung unkompliziert: "Für soziale Projekte ist Frau Nestler stets zur Stelle und packt an. Wir unterstützen als Gemeinde gerne diese geniale Idee." Noch heute wird jeden Dienstag in der Kaiserstiftung Obst eingekocht, das montags und dienstags vom Logistikteam, darunter ein Quotenmann, im Großraum München eingesammelt wird.

Die Zahl der Obst-Spender wächst

Der erste Obstspender, den Nestler 2017 fand, war Edeka Alex in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Sie habe weitere akquirieren müssen, habe das Projekt etwa beim Sauerlacher Fruchtmarkt oder dem Kaufland im Perlacher Einkaufszentrum vorgestellt und "habe damit immer offene Türen eingerannt", so Nestler. Heute freuen sich die Gin-Destillerie The Duke in Aschheim und die Ingwer-Sirup-Manufaktur in Siegertsbrunn, dass sie Zitronen und Orangen an Mammalade geben können, weil sie für ihre Produkte nur die Schalen der Südfrüchte benötigen.

Neben der Beschaffung müssen auch Lagerung und Vertrieb geplant werden. So können sie die Kühlräume bei Robin Hertschecks Neubiberger Edeka-Markt nutzen oder bei der Bayerischen Staatskanzlei die Gläser und den Zucker und vieles mehr einlagern. Deren Kantinenchef Norbert Siller kostete ein Glas Fruchtaufstrich, rief Nestler an und "unterstützt uns seitdem, wo er nur kann", erzählt Nestler. Ob in seiner Kantine oder anderswo, die mehr als 30 Verkaufsstellen sind nicht weit und stehen auf www.mammaladefuerkarla.de.

Schwierigkeiten? Werden gelöst: Als Obst-Einkochen wegen Corona nicht möglich war, wurden Masken genäht und an gemeinnützige Organisationen gegeben oder verkauft. Aktuell gibt es fantasievolle Tortentaschen, die fleißige Näherinnen aus alten Bettlaken oder Tischdecken herstellen, beides ehrenamtlich und zugunsten der Karla natürlich. "Vielleicht vererbt uns mal jemand ein Haus, da könnten oben Sozialwohnungen rein und wir unten einkochen und kreativ sein", träumt Nestler. Bei ihr weiß man: Träume können wahr werden.