Der Künstler Egidus Knops nimmt den Betrachter mit auf einen Ausflug in die Natur, auf einen Spaziergang durch Wald, Wiesen, Licht und Schatten. Am Mittwoch, 2. Oktober, eröffnet seine Ausstellung, die den zu diesen Malereien passenden Titel "Waldspaziergänge" trägt, in der Galerie Treffpunkt Kunst in Ottobrunn an der Rathausstraße 5. Von 19 Uhr an wird Christine Renner vom Ottobrunner Kunstverein eine Einführung in das Werk des Künstlers halten, der aus den Niederlanden stammt, in Berlin lebt und dessen Ölgemälde grafisch so wirken, als hätte er sie am Computer zusammengebastelt. Seine Ausstellung ist bis Samstag, 26. Oktober, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr.