19. Oktober 2018, 21:58 Uhr Ottobrunn Märchen für Erwachsene

Die Volkshochschule SüdOst richtet am Dienstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, einen Märchen-Abend für Erwachsene aus. Dozentin Barbara Jantos-Leiter betrachtet dabei das Märchen "Hänsel und Gretel" aus der Perspektive der modernen Psychologie und möchte aufzeigen, wie die Grimmschen Märchen auch heute noch für den Alltag relevant sein können. Veranstaltungsort ist die Buchhandlung Kempter an der Ottostraße 3. Tickets für die Veranstaltung kosten an der Abendkasse sieben, ermäßigt und im Vorverkauf fünf Euro. Schüler und Jugendliche können kostenlos teilnehmen. Um Anmeldung unter 089/442 38 91 38 oder vhs-suedost.de wird gebeten.