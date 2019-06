13. Juni 2019, 22:15 Uhr Ottobrunn Männerstimmen fürs Magnificat

"Meine Seele preist den Herrn - Magnificat anima mea Dominum": Der (lateinische) Lobgesang der schwangeren Maria, wie er im Lukas-Evangelium beschrieben wird, hat immer wieder große Komponisten inspiriert. Auch die Kantorei der Michaelskirchengemeinde in Ottobrunn widmet sich in ihrem neuem Chorprojekt zwei Vertonungen dieses christlichen Grundtextes. Im Dezember wird das Ensemble das Magnificat von Johann Sebastian Bach sowie das seines Sohnes Carl Philipp Emanuel Bach in der Michaelskirche aufführen. Hierfür kann der Chor noch Verstärkung durch geübte Männerstimmen gebrauchen. Kantor Christoph Demmler lädt dementsprechend erfahrene Tenöre und Bässe zum Mitsingen ein. Vereinzelt können auch noch erfahrene Sopranistinnen und Altistinnen mitsingen.

Wer Interesse hat, kann sich bis spätestens Donnerstag, 11. Juli, bei Demmler (Tel. 0152 31 88 62 75 oder christoph.demmler@elkb.de) melden. Die Proben beginnen am 12. Juli im Gemeindehaus der Michaelskirche, Ganghoferstraße 26, und finden anschließend freitags von 19.45 bis 21.30 Uhr statt (außer in den Schulferien). Des Weiteren wird es ein Probenwochenende vom 15. bis 17. November in Alteglofsheim bei Regensburg geben.