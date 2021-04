In der Gemeinde Ottobrunn werden drei fest installierte Luftpumpen für Fahrradfahrer installiert: Am Margreider Platz im Zentrum, am Phönixbad sowie am S-Bahnhof Ottobrunn. Damit hat der Bauausschuss des Gemeinderats einen Antrag der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) in Teilen aufgegriffen, die acht Luftpumpen gefordert hatte. In der Ortsmitte wird zusätzlich eine Reparatur-Station für etwa 1500 Euro aufgebaut, in der unterschiedlichstes Werkzeug für kleinere Instandsetzung aufbewahrt wird. Gegen die Station stimmte die CSU-Fraktion.