Ein lauer Sommerabend, eine kleine Menschenansammlung und Vorfreude auf inspirierende Kunstwerke - das durften rund 20 Kunstfreunde erleben: Eine wirkliche, echte, reale und nicht virtuelle Vernissage hat am Mittwochabend in Ottobrunn stattgefunden. Vor dem Feiertag konnte die aktuelle Ausstellung von Edna Rasch mit dem Titel "Heimspiel" im Kunstverein Ottobrunn eröffnet und gefeiert werden, bei schönstem Wetter unter freiem Himmel vor den Räumen des Vereins in der Rathausstraße 5. Die Gäste durften bei ausreichendem Abstand sogar auf ihre Maske verzichten.

Vier Personen konnten jeweils wiederum mit Maske in die Räume gehen und die Werke anschauen. Für alle Besucher, aber vor allem für die Betreiber des Kunstvereins war dies ein kleiner Feiertag. "Unsere erste Vernissage", freute sich Vorsitzende Eva Hoffmann.

Zu sehen ist noch bis 26. Juni eine Sammlung von Gemälden, deren Thema inzwischen für jeden von Bedeutung sein dürfte nach über einem Jahr Homeoffice, Quarantäne und Co.: Bei "Heimspiel" geht es um "das Zuhause als wichtiger Ort". Als Modelle beziehungsweise Inspirationen dienten der Malerin Edna Rasch eigene und fremde Haustiere, Menschen im eigenen Haushalt und Nachbarn. Entstanden sind farbstarke Gemälde, aber auch Tuscheskizzen, auch so manches Computerkabel ist abgebildet. Von Freitag, 4. Juni, an können alle Besucher die Werke anschauen. In den Räumen zugelassen sind maximal vier Personen, es besteht Maskenpflicht. Testpflicht besteht derzeit nicht, auch Anmeldung ist nicht notwendig.