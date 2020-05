Die Corona-Krise hält die Menschen seit vielen Wochen fest im Griff. Die VHS Süd-Ost lädt deshalb zu einem medizin-wissenschaftlichen Vortrag von Professor Thomas Löscher als Live-Stream für Montag, 4. Mai, um 19.30 Uhr ein. Der Mediziner zeigt in seinem Referat auf, was der Antikörpertest leisten kann und welche medizinischen Behandlungen derzeit möglich sind. Löscher war viele Jahre Direktor der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Münchner Uni-Klinik und ist seit 2016 Direktor des Zentrums für Infektions-, Tropen- und Reisemedizin in München.