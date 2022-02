In Ottobrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn demonstrieren Menschen friedlich für Demokratie und Zusammenhalt in der Corona-Pandemie.

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Mehr als 700 Menschen haben sich am Donnerstagabend in Ottobrunn an einer Lichterkette für Demokratie und Zusammenhalt beteiligt, zu der eine Privatinitiative um die Ottobrunnerin Monika Löser aufgerufen hatte. Mit Kerzen, Taschenlampen und Handyleuchten standen die Teilnehmer vom Rathaus bis zur Kirche St. Otto sowie in anderer Richtung über die Pestalozzistraße und Ottostraße bis St. Magdalena und ließen auf diesen Achsen ein durchgehendes Lichterband leuchten. Einzelne hatten sich Lichterketten um den Hals gelegt, andere platzierten ausgediente Adventskerzen vor ihren Häusern.

Mit der Aktion sollte ein Zeichen für den respektvollen Umgang miteinander und gegen jede Form von Extremismus gesetzt werden. Zugleich sollte die Aktion "Ottobrunn wird sichtbar" Solidarität zeigen mit Menschen, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. Auf Schildern zeigten die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zur fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft: "Zusammenhalt" war da zu lesen oder auch "Kritik ja - stets höflich, Akzeptanz anderer Meinungen, kompromissbereit".

Organisatorin Monika Löser ist von der Resonanz überwältigt

Alle Teilnehmer der angemeldeten Demonstration trugen Masken und hielten den von den Veranstaltern verlangten Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Organisatorin Monika Löser zeigte sich von der Resonanz überwältigt: "Besser kann man es sich nicht wünschen", sagte sie, betonte die "schöne Atmosphäre" der stillen Kundgebung und schickte einen "Dank an Petrus, dass uns das Wetter nicht im Stich gelassen hat".

Um Punkt 19.45 Uhr, exakt eine Dreiviertelstunde nach Beginn der Aktion, löschten die Teilnehmer ihre Lichtquellen und traten den Heimweg an.

Detailansicht öffnen Auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bilden Menschen am Donnerstagabend eine Lichterkette. (Foto: Claus Schunk/Claus Schunk)

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn gingen Menschen am Donnerstagabend für die selben Ziele mit Kerzen und Lichtern auf die Straße. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle.