Eine Veranstaltung für Träumer, Mondsüchtige und lyrische Seelen: Der Förderkreis der Ottobrunner Gemeindebibliothek präsentiert an diesem Freitag, 2. Dezember, im Ratssaal des Wolf-Ferrari-Hauses eine gesamtsinnliche Hommage an den Mond - in Worten, Bildern und Klängen. Gestaltet wird der Abend "An den Mond" vom Maler und Autor Quint Buchholz sowie den Musikerinnen Juli Linden, Violine, und Anna Rehker, Cello. Karten für zehn Euro und fünf Euro für Mitglieder des Förderkreises sowie Schüler und Studenten gibt es zu den Öffnungszeiten der Bibliothek. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.