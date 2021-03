Die Grünen in Ottobrunn halten einen sogenannten Lebensgarten am Friedhof für eine gute Sache und glauben, dass auch andere im Gemeinderat mitziehen. Dieser wäre ein Ort der Andacht. "Der Lebenskreis in Vollendung findet zwischen Lebensgarten und Friedhof seine Balance", schreiben die Grünen. Sabine Klee, Mitglied im Arbeitskreis "Natur und Landschaft" der Agenda 21, stellt ihr "Projekt Lebensgarten" bei einer Grünen-Veranstaltung online vor. Diese findet am Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr, statt. Der Zugangslink wird per E-Mail an michael.senft@gruene-ottobrunn.de zugeschickt.