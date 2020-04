Das Gymnasium Ottobrunn hat es geschafft: Schüler, Eltern und Lehrer sind in dreieinhalb Wochen zusammengerechnet bei Spazier- und Laufrunden in ihrem Umfeld die insgesamt 3372,15 Kilometer von Ottobrunn bis zum Nordkap gelaufen. Vika aus der Klasse 7 B hat am Samstag, 11. April, den letzten Kilometer in die dynamische Tabelle im Internet eingetragen, dann war das Nordkap virtuell erreicht. Mit der am 18. März gestarteten Aktion wollte die Sportfachschaft die Schulfamilie motivieren, sich in der Corona-Zeit zu bewegen. Ob beim Spazierengehen oder per Jogginglauf, die Schüler haben zusammen 1716,89, die Lehrer 895 und die Eltern 760,25 Kilometer zurückgelegt. Jetzt ist die Schulfamilie unterwegs nach Gibraltar und hat bereits 606 der 2351 Kilometer langen Strecke hinter sich gebracht.