7. März 2019, 21:55 Uhr Ottobrunn Landrat begrüßt Vorstoß für U-Bahn-Betriebshof

Landrat Christoph Göbel (CSU) begrüßt den Antrag der CSU im Münchner Stadtrat, den geplanten Betriebshof der U-Bahn von Neuperlach Süd nach Ottobrunn oder Taufkirchen zu verlegen. "Ein sehr guter Vorstoß, der tatsächlich beste Perspektiven für eine Verlängerung der U 5 nach Süden mit sich bringt", sagt Göbel. Gemeinsam mit dem heutigen CSU-Generalsekretär Markus Blume habe er "schon vor längerer Zeit" die Verlegung des Betriebshofs in den Landkreis angeregt. "Man hatte uns damals aber gesagt, die Planung sei zu weit fortgeschritten", erklärt Göbel. "Dass nun doch wieder Bewegung in die Sache kommt, ist wirklich großartig." Denn die Rechnung sei einfach, sagt der Landkreis: "Wenn die U-Bahn ohnehin in den Landkreis zum Betriebshof fahren muss, dann kann sie dazwischen auch halten."