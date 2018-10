12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Ottobrunn Lästige Nachbarn

Ottobrunns Rathauschef Thomas Loderer wirft bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Taufkirchen Rücksichtslosigkeit vor. Er fordert sie auf, von den Plänen für ein Gewerbegebiet Abstand zu nehmen

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Horst Seehofer hätte wahrscheinlich gesagt, da drüben, auf der anderen Seite der Autobahn, liege "die Mutter aller Probleme". Ottobrunns Bürgermeister (ebenfalls CSU) sagt es etwas anders: "Es gibt einen Schwachpunkt. Und der heißt Gemeinde Taufkirchen."

Der Angriff auf den Nachbarn bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Wolf-Ferrari-Haus kommt nicht von ungefähr; die Ottobrunner fühlen sich bedrängt von den Taufkirchner Plänen, zwischen der A 8 und der Ludwig-Bölkow-Allee ein etwa 42 Hektar großes Gewerbegebiet auszuweisen. Die Fläche grenzt direkt an Ottobrunn, die flächenmäßig kleinste Kommune des Landkreises, liegt aber weit weg vom Taufkirchner Siedlungsgebiet westlich der Autobahn. "Die Taufkirchner haben kein Gefühl für dieses Gebiet. Es ist für sie zu weit weg", kritisierte Loderer. Der dortige Gemeinderat, fuhr Loderer fort, setze rücksichtlos seine Pläne durch, um die eigenen Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen - die Last des Verkehrs, der damit verbunden wäre, aber hätte alleine die Gemeinde Ottobrunn zu tragen. Vielmehr sei es im Sinne einer funktionierenden Partnerschaft sinnvoll, sagte der Rathauschef, dass in einer Studie "alle Aspekte der Infrastruktur" bedacht würden. "Ich hoffe sehr, dass die Gemeinde Taufkirchen dieses Verfahren unterbricht."

Bei der Bürgerversammlung wurde deutlich, wie eingeschränkt die Gemeinde Ottobrunn ist, wenn es darum geht zu wachsen oder selbst neue Flächen zu bebauen. Dennoch versucht man Infrastrukturprojekte auf den Weg zu bringen. Etwa bei der Schaffung von günstigem Wohnraum. Die Josef-Seliger-Siedlung ist - trotz kurzfristiger Probleme - das Vorzeigeprojekt der Kommune: Dort reißt die Baugesellschaft München-Land derzeit den alten Bestand ab und schafft im zweiten Bauabschnitt 85 Wohnungen zu vergünstigten Mieten, die von der Gemeinde und dem Landkreis belegt werden. Auf Grundstücken an der Hochackerstraße und in der Gartenstraße baut die Gemeinde selbst zwölf Wohnungen. Es bewegt sich etwas in Ottobrunn - im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten einer Gemeinde ohne große Wachstumschancen.

Wachsen muss Ottobrunn auch, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Derzeit stehen etwa 42 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz. Diese, sagte Loderer, sind im Zeitraum von Mai bis September zugezogen. "Das ist eine große Herausforderung", sagte er. "Wir brauchen mehr Betreuer, wie brauchen aber auch wieder mehr Flächen."