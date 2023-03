Ottobrunn:Künstlerische Eindrücke aus China

15 Jahre seines Lebens hat der Münchner Architekt Rudolf Henseli in China verbracht. Er erinnert die Zeit von 2005 bis 2020 als Dekade einer bescheidenen Hoffnung auf Aufbruch und Austausch zwischen Ost und West. Seine Eindrücke setzt Henseli auch künstlerisch um, insbesondere in architektonischer Malerei, Kalligrafie und Holzobjekten. Eine Auswahl seiner Arbeiten zeigt nun der Kunstverein Ottobrunn, dessen Mitglied Henseli ist, und eröffnet damit das Ausstellungsjahr 2023.

Am Samstag, 4. März, wird die Ausstellung in der Galerie "Treffpunkt Kunst" in der Rathausstraße 5 um 15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Bilder sind bis 25. März immer Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr zu sehen.