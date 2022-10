Reiner Binsch porträtiert in der Ausstellung "Auf der Durchreise" zahlreiche Orte, die es so nicht mehr gibt - oder die inzwischen eine andere Funktion haben.

Von Udo Watter, Ottobrunn

Der Maler hält fest. Er lässt seine Augen wandern, sammelt Augenblicke. Nimmt Details wahr. Strukturen. Spuren von Zeit. Behält sie im visuellen Gedächtnis. Vergänglichkeit.

Reiner Binsch ist viel herumgekommen in seinem Leben. Der Maler und Architekt, der in dieser Woche 70 Jahre alt wird, hat einiges von der Welt gesehen, und etliches davon mit dem Pinsel festgehalten: Landschaften, Naturräume, Blumen, aber auch Stadtlandschaften und Gebäude. Freilich sind seine oft hochkomplex komponierten Bilder weniger reine Abbildungen von Wirklichkeit als vielmehr Werke, bei denen das innere Auge mitgestaltet.

Die Ausstellung "Auf der Durchreise", die jetzt in der Ottobrunner Galerie "Treffpunkt Kunst" zu sehen ist, versammelt Bilder von Binsch, die in den vergangenen vier, fünf Jahrzehnten entstanden sind - und vornehmlich Orte und Häuser zeigen, welche mitunter gar nicht mehr existieren oder zumindest nicht mehr in der dargestellten Form. Von "Lost Places" spricht Anna Arndt, die künstlerische Leiterin beim Kunstverein Ottobrunn, die auch die Laudatio bei der Vernissage hielt und vor allem auch von seiner Fähigkeit angetan ist, Vielfalt und Mehrdimensionalität in seinen malerischen Plot zu integrieren: "Ihm gelingt es immer wieder in seinen Werken, in die Tiefe zu gehen, die ganze Geschichte auf einem Blatt zu erzählen - mit Spiegelungen, Perspektivwechseln und Bildebenen, die der Architekt routiniert übereinanderlegt, dabei sind alle Details sauber recherchiert."

Detailansicht öffnen Verwahrloste Industriebrachen und eigenwillige Stadtlandschaften zeigt die Ausstellung. (Foto: Claus Schunk)

Ob eine alte Mälzerei in Berlin-Pankow, wo der 1952 in Mecklenburg-Vorpommern geborene Künstler lange lebte, ob eine Stadtszenerie in Armenien, ob der Blick ins Interieur des Kunsthauses Tacheles (Berlin), ein verlassener Jugendstil-Bahnhof im Wald bei Moskau, die barocke Basilius-Kathedrale dort oder auch eine Schreinerei in München-Fröttmaning, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. "Aus heutiger Sicht sind seine Porträts russischer Kirchen, seine Reiseskizzen, seine Stadtlandschaften und verwahrlosten Industriebrachen einzigartige Dokumente vergangener Zeiträume", erklärt Arndt.

Viele der Werke, die jetzt im "Treffpunkt Kunst" zu sehen sind, hat Binsch, der 1991 nach München kam, vor der Wende oder in den Neunzigern gemalt. Motive sind häufig Orte und Plätze im Ostteil der deutschen Metropole, wo Binsch unter anderem an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee Architektur studierte, aber auch Gebäude und Monumente in der UdSSR. "Ich habe damals auch Studienreisen von der Kunsthochschule aus in die Sowjetunion gemacht", erzählt Binsch. Die führten nicht nur nach Russland, sondern auch nach Armenien. Ein besonderer Hingucker der Ausstellung ist ein großes Ölbild mit einem Motiv aus der Ukraine, das Binsch freilich aktuell neu überarbeitet hat: Es zeigt das Stahlwerk in Mariupol mit Kran und riesigem Eimer, einer rostroten Rohrlandschaft, Soldaten und Aufschriften wie "Mir" (Friede) und "Ukraina".

Detailansicht öffnen Faszinierend komponierte Szenerie: "Im Stahlwerk" (Ukraine), Öl auf Leinwand von Reiner Binsch. (Foto: Claus Schunk)

Es ist ein unglaublich dichtes Bild, das nicht nur von der Gestaltung her faszinierend komponiert ist, sondern auch von den zeithistorischen Details (Soldatenabzeichen, Helme) her exakt recherchiert. "Das muss schon genau sein", sagt Binsch. So akribisch er bei der kreativen Arbeit ist, der bald 70-Jährige wirkt alles andere als unentspannt, sondern ist sehr umgänglich. Binsch, der seit knapp einem Jahr auch erster Vorsitzender des Kunstvereins Ottobrunn ist, zeichnet eine Neugierde aus, Reiselust und ein Gespür für diese Orte, durch die quasi der Wind ging. Dabei findet er auch Motive, die er weniger dicht komponiert, wie etwa eine Straßenszenerie in New Orleans, die im Souterrain der Galerie zu sehen ist. "Hier gibt es mehr Ruhe, mehr Licht, mehr Blau", sagt er.

Spannend auch die Geschichte zum Bild einer verlassenen "Russenkaserne" bei Leipzig, eines heruntergekommenen Flughafens, den er Mitte der Neunziger gemalt hat, nachdem er zuvor mit einer "Cessna" darüber geflogen war. "Ökologisch war das total versifft", erinnert er sich an die Hinterlassenschaften. Als studierter Architekt arbeitet er nicht nur mit Farben und Pinsel auf Leinwand und Papier, sondern nutzt auch Wellpappe, Karton und rotes Ziegelpapier als Untergrund - oder gestaltet gleich kleine Fantasy-Häuser, von denen auch welche in Ottobrunn zu sehen sind.

Der leicht melancholische Ausstellungstitel spielt auf eine Weisheit der australischen Aborigines an: "Wir sind nur auf der Durchreise. Unser Zweck hier ist es, zu beobachten, zu lernen, zu wachsen, zu lieben... und dann, kehren wir nach Hause zurück." Bis dahin ist das Unterwegssein in der Zeit aber für einen Künstler wie Binsch weiter hoch inspirierend.

Die Ausstellung dauert bis 29. Oktober. Die Galerie "Treffpunkt Kunst" ist geöffnet donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.