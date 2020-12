Der Oberbayerischen Kulturpreis 2021 geht an den Fachverein der Schäffler Münchens und an Jochen Schölch, Regisseur und Intendant des Monopoltheaters München. Die Auszeichnung wird seit 1980 vom Bezirk Oberbayern vergeben an Personen, die sich um das Kulturleben in der Region verdient gemacht haben. Jochen Schölch, unter dessen Intendanz das Metropoltheater mehrmals als bestes freies Theater im deutschsprachigen Raum prämiert wurde, ist in Ottobrunn aufgewachsen.